2018-10-04T16:08:23+03:00
Происшествия

МЧС предупредило москвичей о ветре с мощными порывами

Правоохранительные органы советуют остерегаться шатких конструкций и деревьев
Сакина НУРИЕВА
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Москвичей предупреждают о необходимости обходить на улице места с рекламными щитами, неустойчивые конструкцииМосквичей предупреждают о необходимости обходить на улице места с рекламными щитами, неустойчивые конструкцииФото: Евгения ГУСЕВА
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Московская чрезвычайная служба предупредила жителей столицы об ожидании сильных ветров с порывами до 17 м/с. Приблизительно такая погода начнется в 16:00. Как долго ветер будет длиться, не сообщается.

"По информации Росгидромета в период с 16:00 4 октября до 4:00 5 октября в Москве ожидаются порывы северо-западного ветра 12-17 м/с", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу.

Москвичей предупреждают о необходимости обходить на улице места с рекламными щитами, неустойчивые конструкции. Не следует в том числе парковать автомобили в опасных зонах.

О чрезвычайной ситуации не объявлено, но при возможности гражданам лучше не покидать свои дома до окончания действия стихии.

Ранее kp.ru предупреждал, что погода в Москве 4 октября 2018 года будет облачной. В течении всего дня будут дожди и ветер.

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