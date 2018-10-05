Более 42 тысяч браков заключили с начала года пары в Подмосковье

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-05T13:09:40+03:00

В Подмосковье с начала года зарегистрировали 42,5 тыс браков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разводов же за этот период зафиксировано более 25 тысяч

Изменить размер текста: A A

С января по сентябрь 2018 года в Московской области были зарегистрированы порядка 42,5 тысяч браков. Об этом рассказали в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой. А вот разводов в регионе было зафиксировано 25,1 тысячи.

«В регионе в этом году наблюдается снижение количества разводов: за три квартала текущего года в Подмосковье зарегистрировано 25,1 тысячи разводов, а годом ранее эта цифра составляла 25,6 тысячи», - приводит сообщение Забраловой РИАМО.

Отмечается, что органы ЗАГС работают над количеством снижения разводов. Так, в Подмосковье насчитывается 54 Центра семьи. Здесь с семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства. На базе центров проводится порядка 750 занятий для пар, который испытывают кризис в отношениях, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».