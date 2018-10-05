2018-10-05T13:09:40+03:00
Общество

Более 42 тысяч браков заключили с начала года пары в Подмосковье

Разводов же за этот период зафиксировано более 25 тысяч
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье с начала года зарегистрировали 42,5 тыс браковВ Подмосковье с начала года зарегистрировали 42,5 тыс браковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С января по сентябрь 2018 года в Московской области были зарегистрированы порядка 42,5 тысяч браков. Об этом рассказали в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Московской области Ольги Забраловой. А вот разводов в регионе было зафиксировано 25,1 тысячи.

«В регионе в этом году наблюдается снижение количества разводов: за три квартала текущего года в Подмосковье зарегистрировано 25,1 тысячи разводов, а годом ранее эта цифра составляла 25,6 тысячи», - приводит сообщение Забраловой РИАМО.

Отмечается, что органы ЗАГС работают над количеством снижения разводов. Так, в Подмосковье насчитывается 54 Центра семьи. Здесь с семейными парами работают психологи, представители органов опеки и духовенства. На базе центров проводится порядка 750 занятий для пар, который испытывают кризис в отношениях, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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