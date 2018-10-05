Платные парковки добрались до Новокосина

СЕГОДНЯ 17:55 2018-10-05T17:55:48+03:00

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Теперь водителям придется раскошелиться за стоянку авто на 10 улицах на восточной окраине Москвы - в районе Новокосино. Приказ об этом утвержден в столичном департаменте транспорта.

В эти далекие от центра города места добралась платная парковка. Если захочешь оставить машину, то за час «отстоя» нужно будет выложить 40 рублей по таким адресам:

- на Городецкой улице;

- в Никольско-Архангельском проезде;

- на Новокосинской улице;

- на Носовихинском шоссе (в пределах Москвы);

- в проектируемом проезде № 326;

- на Салтыковской улице (между улицей Николая Старостина и Никольско-Архангельским проездом);

- на Суздальской улице;

- на улице Галины Вишневской;

- на улице Николая Старостина;

- в Суздальском проезде.

Напомним, до сих пор в Новокосине не было платных парковок. Водители могут оплатить стоянку через паркомат, с помощью смс, мобильного приложения «Парковки Москвы», со счета мобильного телефона. Те, кто живет на улицах с платной парковкой, могут оформить бесплатное разрешение для стоянки личного авто в своем районе ежедневно с 20.00 до 8.00 в течение года. Для круглосуточной парковки без ограничений можно купить абонемент за 3 тысячи рублей на год.