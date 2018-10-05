Мигранты устроили массовую драку в метро
В московском метро произошла массовая драка. Устроили потасовку мигранты. Несколько человек начали драться прямо на эскалаторе. В результате разбитыми оказались плафоны освещения, а несколько человек получили травмы.
Драка произошла на станции метро «Савеловская».
Полицейские, дежурившие на станции, задержали хулиганов. Теперь им грозит наказание, сообщает сайт «Дни.ру».
"Комсомолка" рассказывала о скандальной истории с избиением студента в подземке, 19-летнего Глеба Харитонова.
Свидетель драки на станции московского метро «Кутузовская», в которой пострадал студент Глеб Харитонов, пришел в полицию и рассказал о произошедшем. По версии очевидца, парень сам спровоцировал консликт с кавказцами.