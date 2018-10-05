2018-10-05T20:59:59+03:00
Происшествия

Мигранты устроили массовую драку в метро

Драчуны разбили несколько плафонов на эскалаторе
Ася РОМАНЧУК
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В московском метро произошла массовая дракаВ московском метро произошла массовая дракаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В московском метро произошла массовая драка. Устроили потасовку мигранты. Несколько человек начали драться прямо на эскалаторе. В результате разбитыми оказались плафоны освещения, а несколько человек получили травмы.

Драка произошла на станции метро «Савеловская».

Полицейские, дежурившие на станции, задержали хулиганов. Теперь им грозит наказание, сообщает сайт «Дни.ру».

"Комсомолка" рассказывала о скандальной истории с избиением студента в подземке, 19-летнего Глеба Харитонова.

Свидетель драки на станции московского метро «Кутузовская», в которой пострадал студент Глеб Харитонов, пришел в полицию и рассказал о произошедшем. По версии очевидца, парень сам спровоцировал консликт с кавказцами.

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