С 6 октября в Москве изменятся маршруты шести трамваев

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-06T10:26:56+03:00

О дате завершения ремонтных работ в мэрии пока ничего не сообщают Фото: Евгения ГУСЕВА

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Пассажирам стоит быть внимательными, уже с сегодня, 6 октября в Москве изменятся маршруты трамваев: №26, №35, №38, №45. Трамваи №8 и №40 временно работать не будут. Неудобства связаны со стартовавшим ремонтом путей на 1-м и 4-м Рощинских проездах и на Большой Калитниковской улице.

- На время ремонтных работ трамвай № 26 будет курсировать от станции метро «Университет» до Черемушек. На трамвае № 35 по будням можно добраться от станции метро «Пролетарская» до Нагатина, а по выходным — от станции метро «Пролетарская» до Серпуховской Заставы, далее до Серпуховского Вала. Трамвай № 38 вместо Черемушек теперь ходит от станции метро «Октябрьская» до улицы Серпуховский Вал, далее своим маршрутом до станции метро «Пролетарская», затем по маршруту трамвая № 8 до 3-й Владимирской улицы. Трамвай № 45 проследует от Сокольнической Заставы до Абельмановской Заставы, далее до станции МЦК Угрешская, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Москвы.

О дате завершения ремонтных работ в мэрии пока ничего не сообщают. Жителям советуют пользоваться автобусами, которые будут дублировать трамвайные маршруты.

Временный автобус № 026 ходит от Черемушек по Большой Черемушкинской улице, Севастопольскому проспекту, Загородному шоссе, Малой Тульской улице (обратно по Большой Тульской улице), улицам Серпуховской Вал и Шаболовка до станции метро «Шаболовская». Посадка у станции метро «Шаболовская» — на нечетной стороне улицы.

Еще один автобус № 035 курсируют по Рязанскому проспекту, Нижегородской и Абельмановской улицам и 3-му Крутицкому переулку со всеми действующими остановками.