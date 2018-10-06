2018-10-06T10:26:56+03:00
Общество

С 6 октября в Москве изменятся маршруты шести трамваев

Связано это с ремонтными работами
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
О дате завершения ремонтных работ в мэрии пока ничего не сообщаютО дате завершения ремонтных работ в мэрии пока ничего не сообщаютФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Пассажирам стоит быть внимательными, уже с сегодня, 6 октября в Москве изменятся маршруты трамваев: №26, №35, №38, №45. Трамваи №8 и №40 временно работать не будут. Неудобства связаны со стартовавшим ремонтом путей на 1-м и 4-м Рощинских проездах и на Большой Калитниковской улице.

- На время ремонтных работ трамвай № 26 будет курсировать от станции метро «Университет» до Черемушек. На трамвае № 35 по будням можно добраться от станции метро «Пролетарская» до Нагатина, а по выходным — от станции метро «Пролетарская» до Серпуховской Заставы, далее до Серпуховского Вала. Трамвай № 38 вместо Черемушек теперь ходит от станции метро «Октябрьская» до улицы Серпуховский Вал, далее своим маршрутом до станции метро «Пролетарская», затем по маршруту трамвая № 8 до 3-й Владимирской улицы. Трамвай № 45 проследует от Сокольнической Заставы до Абельмановской Заставы, далее до станции МЦК Угрешская, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Москвы.

О дате завершения ремонтных работ в мэрии пока ничего не сообщают. Жителям советуют пользоваться автобусами, которые будут дублировать трамвайные маршруты.

Временный автобус № 026 ходит от Черемушек по Большой Черемушкинской улице, Севастопольскому проспекту, Загородному шоссе, Малой Тульской улице (обратно по Большой Тульской улице), улицам Серпуховской Вал и Шаболовка до станции метро «Шаболовская». Посадка у станции метро «Шаболовская» — на нечетной стороне улицы.

Еще один автобус № 035 курсируют по Рязанскому проспекту, Нижегородской и Абельмановской улицам и 3-му Крутицкому переулку со всеми действующими остановками.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве двое мужчин украли из банкомата 4 миллиона рублей
В Москве грабитель в черной маске напал на фармацевта и обчистил кассу аптеки
Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи
Мигранты устроили массовую драку в метро
В Москве пройдет крупнейшая в России конференция по аутизму
Платные парковки добрались до Новокосина
На востоке Москвы откроют спорткомплекс с бассейном
В ожоговом центре больницы имени Иноземцева помощь получили более 40 тысяч человек
Более 42 тысяч браков заключили с начала года пары в Подмосковье
МЧС предупредило москвичей о ветре с мощными порывами
В храме Христа Спасителя мощам святого Спиридона поклонились 200 тысяч москвичей
Подмосковные полицейские задержали серийных воров
В столице к торговому центру «Южные ворота» построят эстакаду
Столичные врачи провели 1,6 миллиона приемов пациентов с несколькими хроническими болезнями
В промзоне «Кирпичные улицы» появятся жилые дома и детсад
На МЦК установлен новый рекорд по числу перевезенных пассажиров
Из главного здания МГУ эвакуировали около тысячи человек
Старый московский почтамт признали объектом культурного наследия
Два человека погибли при столкновении трех грузовиков в Подмосковье
В московском метро на 70% сократится количество рекламы
В центре Москвы отметят азербайджанский праздник граната
Комплекс зданий Старого Московского Почтамта признали памятником