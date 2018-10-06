Пьяный москвич избил фельдшера скорой помощи

СЕГОДНЯ 12:21 2018-10-06T12:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на субботу, 6 октября, прохожие вызвали неотложку мужчине, который упал на улице Лесной. Однако, как оказалось, помощь ему вовсе не была нужна. Пьяный москвич напал на девушку-фельдшера, которая попытался обработать ему раны. Беднягу он ударил по лицу.

- В результате фельдшер скорой помощи получила травмы. Она обратился за медицинской помощью к коллегам, - сообщил «Комсомолке» дежурный УМВД РФ по Москве.

Дебошир в итоге тоже был госпитализирован. В больницу его доставил другой автомобиль скорой помощи. Сейчас по факту ЧП проводится проверка.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вечером 3 октября произошло нападение на «Студию красоты Аделины Сотниковой» на улице Пресненский Вал. Воришка даже не пытался взломать кассу, целью мужчины стали флакончики с лаком для ногтей.