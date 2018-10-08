Пьяный мужчина устроил дебош на станции метро «Таганская»

СЕГОДНЯ 13:06 2018-10-08T13:06:37+03:00

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В понедельник 8 октября пьяный мужчина устроил погром на станции метро "Таганская" Кольцевой линии москоского метро. Об этом сообщил в пресс-релизе руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Правонарушение было совершено около полуночи 8 октября. Полицейский, совершавший обход станции, услышал звук бьющегося стекла на эскалаторе. Когда сотрудник подошел к спуску эскалатору, он увидел буйного мужчину, разбившего 7 плафонов. В пресс-службе УВД столичной подземки подчеркнули, что нарушитель сразу же был задержан и доставлен в комнату полиции для предварительного разбирательства.

Задержанным оказался 33-летний москвич. Его вину подтверждают записи с камер видеонаблюдения, установленных на станции. Нарушитель уже признал свою вину и заявил, что возместит нанесенный ущерб, общая сумма которого составляет 21 тысячу рублей.

Мышляев уточнил, что против нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье 214 «Вандализм» Уголовного кодекса Российской Федерации.