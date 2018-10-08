Московский велопрокат установил новый рекорд по числу поездок

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-08T13:30:09+03:00

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Столичный велопрокат установил новый рекорд по числу поездок с начала сезона. С апреля услугами городской аренды велосипедов гости и жители Москвы воспользовались более 4 миллионов раз. При этом сезон проката еще не закрыт, пункты аренды велосипедов закроют только 1 ноября. Об этом рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Велопрокат продолжает бить рекорды. Мы ожидали, что к концу сезона количество поездок не превысит 3 миллионов. Но сезон еще не кончился, а городские велосипеды арендовали уже более 4 миллионов раз с конца апреля. За весь прошлогодний сезон москвичи пользовались велопрокатом 2,4 миллиона раз», — цитирует заммэра РИАМО.

Отмечается, что популярность велопроката растет благодаря увеличению числа станций аренды. В этом году пользователям были доступны более четырех тысяч велосипедов в 430 пунктах выдачи. Новые точки аренды были открыты рядом со станциями метро и МЦК, чтобы жителям города было удобно совмещать разные виды городского транспорта, пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.