В Москве может появиться еще одна канатная дорога

СЕГОДНЯ 16:37 2018-10-08T16:37:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэрия Москвы разрабатывает проект строительства второй канатной дороги. Об этом заявила председатель московского комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская. В настоящий момент прорабатывается проект концессионного соглашения о строительстве фуникулера.

Сообщается, что две иностранные компании: BPS International и австрийская Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Обе фирмы планируют постройку фуникулера за счет собственных средств, сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что фуникулер свяжет между собой станции метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Протяженность линии составит 2,3 километра, а ожидаемый поток пассажиров – 19 тысяч человек в сутки. Это позволит разгрузить северные участки Таганско-Краснопресненской и Замоскворецкой линий метро.

В июне этого года сайт kp.ru писал об обсуждении проекта канатной дороги на северо-западе Москвы. По словам заместителя мэра Москвы Марата Хуснуллина, в тот момент речь шла о проработке градостроительного проекта.

Сайт kp.ru также сообщал о строительстве канатной дороги в Лужниках, которую планируется открыть в третьем квартале этого года. Ее протяженность составляет 698 метров. На маршруте фуникулера предусмотрено три станции – «Улица Косыгина», «Воробьевская набережная» и «Лужники».