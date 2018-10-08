В Москве ограничат движение из-за мотофестиваля

СЕГОДНЯ 17:59 2018-10-08T17:59:11+03:00

В Москве перекроют несколько улиц для движения автомобилистов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Автомобилистам посоветовали выбирать маршрут, который не затрагивают проспекты Вернадского, Университетский и Мичуринский

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Движение на некоторых улицах столицы будет ограничено из-за проведения мотофестиваля. Ограничения коснутся нескольких улиц на юго-западе Москвы. Автомобилистам посоветовали внимательно изучить графики перекрытия дорог и выбирать альтернативные маршруты для движения.

Движение будет перекрыто с 11 по 14 октября. Проезд ограничат по улице Косыгина в районе Университетской площади с 00:00 11 октября до 22:00 12 октября и с 06:00 до 23:59 14 октября.

С 22:00 12 октября до 06:00 14 октября будет закрыта для движения участок улицы Косыгина в границах от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта, и часть Университетской площади от Косыгина до Университетского проспекта.

13 октября будет частично ограничено движение в Центральном районе столицы на улице Академика Сахарова и Маши Порываевой в границах от Садового кольца до Каланчевской улицы.

С 11:30 будут выставлены ограничения на Садовом кольце, проспекте Вернадского, Университетском и Комсомольском проспекте. По мере прохождения колонны будут открывать движение на всех участках, сообщает газета «Известия».

Мотофестиваль станет закрытием осеннего сезона. Ожидается, что в нем примут участие не менее пяти тысяч байкеров, именно столок собиралось на весенний фестиваль, когда отмечалось открытие сезона.