Птица попала в двигатель Boeinga перед посадкой

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-09T11:57:04+03:00

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В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет, следовавший в столицу из Турции. Всю дорогу полет проходил в штатном режиме, а перед посадкой в двигатель воздушного судна попала птица.

ЧП произошло 8 октября. Boeing 737 турецкой авиакомпании выполнял привычный рейс из Анталии. На подлете в Москве пилоты сообщили, что двигатель дал сбой из-за механической помехи.

Возгорания не возникло, пилот смог посадить самолет в аэропорту Внуково.

Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет, а вот самолет получил серьезные повреждения, сообщает «Утро.ру».

Сайт kp.ru рассказывал, что похожие истории происходят часто. В августе птица попала в двигатель самолета, летевшего из Москвы и Минеральные Воды.Самолет Ан-148 столкнулся в воздухе с посторонним объектом. По предварительным данным, в двигатель лайнера попала птица. Борт запросил экстренную посадку сразу после взлета и приземлился в аэропорту Жуковский.