2018-10-10T17:51:57+03:00
Москва

Осенний мотофестиваль покажут онлайн 13 октября

Его будут транслировать через камеры видеонаблюдения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве пройдет осенний мотофестивальВ Москве пройдет осенний мотофестивальФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 13 октября, в Москве пройдет первый осенний мотомарафон. При этом наблюдать за движением мотоколонны по городу смогут все желающие. Кроме того сделать это можно будет не только на улице, но и в любом удобном месте благодаря онлайн-трансляции. Увидеть движение колонны от проспекта Академика Сахарова до смотровой площадки на Воробьевых горах можно будет с помощью сервиса «Окно в город».

Сообщается, что видео с уличных камер видеонаблюдения будет доступно с девяти часов утра до восьми вечера.

«Москвичи смогут окунуться в атмосферу мотопраздника, не выходя из дома. Одновременная трансляция более чем с 20 городских камер по маршруту колонны от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор поможет зрителям целиком охватить фестиваль», — приводит слова начальника отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Головина РИАМО.

Эксперт добавил, что трансляция также поможет автомобилистам узнать о ситуации на дороге и понять, какие участки трассы уже открыты для движения, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал mos.ru.

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