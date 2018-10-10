Шесть снарядов времен ВОВ нашли в Наро-Фоминском округе

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-10T15:15:23+03:00

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Шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны обнаружена в Наро-Фоминском районе. Находка была сделана в лесном массиве, недалеко от поселка Селятино. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Восьмого октября от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Наро-Фоминский поступило сообщение об обнаружении шести артиллерийских снарядов (152 миллиметра) времен ВОВ в сельском поселении Селятино, СНТ «Заречье», в лесном массиве. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - приводит сообщение ведомства РИАМО.

Отмечается, что расстояние от опасной находки до ближайших жилых строений составляет порядка 850 метров. На место обнаружения объектов были вызваны специалисты. Процедура уничтожения и вывоза снарядов запланирована на среду, 10 октября, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».