2018-10-11T14:05:50+03:00
Происшествия

В Москве грузовик насмерть сбил пенсионерку

От полученных травм женщина скончалась на месте
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве КамАЗ насмерть сбил пенсионеркуВ Москве КамАЗ насмерть сбил пенсионеркуФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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На юго-западе Москвы под колеса КамАЗа попала пожилая женщина. Грузовик сбил пенсионерку на Нахимоском проспекте. От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда медиков. Прибывшие на метро происшествия врачи могли лишь констатировать гибель 71-летней женщины.

Инцидент произошел накануне вечером. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Десятого октября около 20:15 в районе дома №57 на Нахимовском проспекте автомобиль КамАЗ совершил наезд на пешехода-женщину вне зоны действия пешеходного перехода. От полученных травм женщина скончалась», - цитирует сообщение ведомства РИАМО.

Известно, что за рулем КамАЗа в момент аварии находился 33-летний гражданин Грузии.

Сообщается, что место аварии экстренно прибыли сотрудники спецслужб. Стражам порядка еще предстоит установить все подробности аварии, передает «Федеральное агентство новостей».

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