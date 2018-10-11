Интерактивную «Карту Москвы» высоко оценили на Expo Real-2018

СЕГОДНЯ 21:09 2018-10-11T21:10:15+03:00

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На международной выставке Expo Real-2018 в Мюнхене, проходившей с 8 по 10 октября, Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представил интерактивный мобильный комплекс «Карта Москвы». На карту нанесены данные о ключевых направлениях градостроительной деятельности столицы и достигнутых за последние восемь лет результатах.

- Международная специализированная выставка коммерческой недвижимости и инвестиций 10 октября завершила свою работу, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - За три дня «Карту Москвы» на стенде московского правительства посетили делегации из Германии, Франции, Сингапура, Италии - из более чем 30 стран. Интерес зарубежных гостей вызвали такие мега проекты, как парк «Зарядье», ставший знаковым событием 2017 года, тематический парк «Остров Мечты», работы по которому планируется завершить в 2019 году. Масштабные планы транспортного развития Москвы также заинтересовали посетителей выставки. В частности, строительство Южной рокады, Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.

Технологические возможности «Карты Москвы» высоко оценил генеральный директор выставочного комплекса «Мессе-Мюнхен» Дитрих Клаус. По его словам, преимущество мобильного комплекса - наглядность. На карте с помощью цифровых технологий можно дистанционно управлять контентом и загружать большой объем данных. Зрители в формате «реального погружения» могут наблюдать за происходящими градостроительными изменениями. Он выразил признательность, что мобильный комплекс смогли увидеть участники и гости выставки.

В этом году на московской экспозиции Expo Real-2018 в Мюнхене были представлены инвестиционные проекты и программы столицы в области инфраструктурных решений, градостроительного освоения пространства, развития технополисов, улучшения городской среды и качества жизни москвичей, развития транспортного комплекса, сохранения и перепрофилирования исторической застройки.

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