В жилых домах Москвы заменили 13 тысяч лифтов

11 Окт. 21:41 2018-10-11T21:42:16+03:00

В Комплексе городского хозяйства Москвы отчитались о массовой замене лифтов в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В столице продолжается капитальный ремонт жилых многоэтажек. По региональной программе заменили 13 тысяч лифтов более чем в 1,5 тысячах многоквартирных домов. Об этом рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Во время капитального ремонта проводят полную замену силового оборудования, системы управления и безопасности, кабины лифта, оборудования в лифтовой шахте, дверей на этажах. В жилых домах столицы устанавливают современные лифты отечественного производства.

- Новое оборудование значительно превосходит старое, - отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы. - Например, используются лебедки с частотно-регулируемым приводом, который обеспечивает комфорт, плавность движения, точность остановки и экономию электроэнергии до 40% по сравнению с нерегулируемым главным приводом лифта.

Для слабовидящих пассажиров на вызывных постах (кнопки вызова лифта на этажах) и панелях приказов (кнопки в кабине лифта) надписи продублированы шрифтом Брайля. Новые подъемники оснащены световой индикацией о местонахождении и направлении движения лифта на каждом этаже, а также функцией оповещение о прибытии на этаж.

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