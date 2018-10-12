2018-10-12T14:31:42+03:00
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У «Дом-2» отберут еще одно здание

На освободившемся месте построят участок дороги Марьино-Саларьево
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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У «Дом 2» изымут еще одно здание «для государственных нужд»У «Дом 2» изымут еще одно здание «для государственных нужд»Фото: Архив КП
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Департамент городского имущества Москвы заберет еще одно здание у шоу «Дом 2» для строительства дороги Марьино-Саларьево в Новой Москве.

К слову, ранее власти уже «забрали» у проекта участок площадью 1,6 га и четыре здания, на территории которых проводились съемки знаменитого реалити-шоу.

Департамент городского имущества Москвы подписал документ об изъятии здания еще 5 октября. В нем указывается, что «для государственных нужд» власти изымут строение площадью 72 кв.м.

Еще в июле департамент развития новых территорий Москвы прокомментировал что через место съемок реалити-шоу в поселении Сосенское будет проложена новая автомобильная дорога. Однако собственнику земли в качестве компенсации были предложены несколько вариантов земельных участков, сообщает Департамент городского имущества города Москвы.

Ранее сайт kp.ru писал, как в социальных сетях отреагировали на слухи о сносе «Дом-2» из-за строительства новой дороги.

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