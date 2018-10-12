В Подмосковье водитель сбил подростка и скрылся

СЕГОДНЯ 14:37 2018-10-12T14:37:00+03:00

Сбитого на дороге школьника с переломами забрали в больницу Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В подмосковном Подольске водитель легкового автомобиля сбил на дороге подростка. В результате аварии пострадал 13-летний мальчик. Водитель же машины даже не остановился, чтобы убедиться, что со школьником все в порядке, а скрылся с места аварии.

Сообщается, что инцидент произошел на Революционном проспекте. Подросток переходил дорогу неподалеку от пешеходного перехода, не дойдя до официального места пересечения проспекта всего несколько метров.

По словам мальчика, его сбил водитель на серебристом автомобиле ВАЗ. В результате аварии, ребенок получил перелом обеих костей правого предплечья, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время школьник находится в больнице под присмотром врачей. А сотрудники полиции начали расследование по факту произошедшего. Стражи порядка разыскивают сбившего мальчика водителя.