На станции метро "Столбово" началась отделка платформы

СЕГОДНЯ 19:51 2018-10-12T19:52:24+03:00

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На новой станции Сокольнической линии метро "Столбово" началась отделка камнем платформы.

- Сейчас основные монолитные работы на станции завершены, производится обратная засыпка станционного комплекса, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Напомним, подземная станция метро "Столбово" находится около пересечения магистрали "Солнцево-Бутово-Видное" со строящейся автодорогой "МКАД-Коммунарка-аэропорт "Остафьево". Станция станет частью нового участка Сокольнической линии, который протянется от станции "Саларьево" в направлении Коммунарки. Его длина - около 12 километров. В будущем станция "Столбово" соединится в пересадочный узел с одноименной станцией Коммунарской линии метро.

Основные строительно-монтажные работы на участке "Саларьево" - "Столбово" планируется завершить до конца года. Сейчас на станциях занимаются отделочными работами, а также установкой вентиляционного и инженерного оборудования.

"Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что запуск автотрассы "Солнцево - Бутово - Видное" и открытие новых станций метро изменит в лучшую сторону транспортную ситуацию в других районах Москвы, - сказал Андрей Бочкарев. - Часть москвичей, которые сегодня не имеют нормального доступа к метро и потому ездят на машине, пересядут в подземку, а часть автомобилистов, которые сейчас вынуждены выезжать на МКАД, будут пользоваться связкой между Киевским и Калужским шоссе".

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