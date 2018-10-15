В столице упростилось подключение к электро-, газо-, тепло- и водосетям

15 Окт. 12:50 2018-10-15T12:50:25+03:00

«Мосгаз», «Мосводоканал», «МОЭК», «МОЭСК», «ОЭК» и «Мособлгаз» значительно упрощают процедуру получения технических условий, заключения договоров о подключении, а также получение актов о технологическом присоединении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Шесть предприятий столичного региона заключили соглашения с правительством Москвы о взаимодействии при оказании услуг в электронном виде по подключению объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям на основании единой заявки. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы.

Теперь «Мосгаз», «Мосводоканал», «МОЭК», «МОЭСК» и «ОЭК», «Мособлгаз» значительно упрощают процедуру получения технических условий, заключения договоров о подключении объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям, а также получение актов о технологическом присоединении. В ближайшее время заявители смогут подать единую заявку через Государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы», интегрированную с официальным порталом мэра и правительства Москвы mos.ru в части технологического присоединения, в том числе к сетям газораспределения.

Единая заявка технологического присоединения поможет развитию строительного сектора, а также исключит вероятность административного давления на бизнес. Теперь нужный документ можно оформить «одним кликом».

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