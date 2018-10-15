В столице упростилось подключение к электро-, газо-, тепло- и водосетям
Шесть предприятий столичного региона заключили соглашения с правительством Москвы о взаимодействии при оказании услуг в электронном виде по подключению объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям на основании единой заявки. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы.
Теперь «Мосгаз», «Мосводоканал», «МОЭК», «МОЭСК» и «ОЭК», «Мособлгаз» значительно упрощают процедуру получения технических условий, заключения договоров о подключении объектов капитального строительства к инженерно-техническим сетям, а также получение актов о технологическом присоединении. В ближайшее время заявители смогут подать единую заявку через Государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы», интегрированную с официальным порталом мэра и правительства Москвы mos.ru в части технологического присоединения, в том числе к сетям газораспределения.
Единая заявка технологического присоединения поможет развитию строительного сектора, а также исключит вероятность административного давления на бизнес. Теперь нужный документ можно оформить «одним кликом».
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