На Горьковском направлении МЖД открылась станция «Карачарово»

15 Окт. 13:13 2018-10-15T13:13:55+03:00

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В понедельник, 15 октября, после реконструкции открылась станция «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). При этом часть платформы временно возведена из деревянных конструкций, чтобы пассажиры всех вагонов пригородных поездов могли с комфортом осуществлять посадку и высадку.

Отметим, что для безопасного перехода пассажиров через железную дорогу и выхода на платформы двух направлений построен подземный пешеходный переход.

Примечательно, что «Карачарово» располагается недалеко от станции МЦК «Нижегородская», что позволят пассажирам не ехать на электричке на вокзал или до ближайшей станции метро, а строить альтернативные пути по городу, пишет сетевое издание m24.ru.

«Сейчас пассажиры могут доехать до станции «Карачарово» и пересесть на МЦК: недалеко расположена станция «Нижегородская». Платформой смогут пользоваться пассажиры пригородных поездов из Балашихи, Реутова и других городов Московской области», – приводит сообщение пресс-службы МЖД РИАМО.