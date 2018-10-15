В столице осталось разобрать 33 пятиэтажки первой «волны» сноса

15 Окт. 14:00 2018-10-15T14:00:29+03:00

В целом по городу программа сноса пятиэтажек первой волны реновации выполнена на 97,7%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Москве продолжается демонтаж пятиэтажек первой программы сноса. Напомним, за последние двадцать лет из 1722 домов, подлежащих сносу, уже разобрали 1689 домов площадью более 6,19 миллиона квадратных метров, то есть 97,7 процента от запланированного списка. На этой неделе завершился демонтаж очередной пятиэтажки так называемого первого периода индустриального домостроения. Здание находилось на Профсоюзной улице, дом 98, корпус 7. Пятиэтажка относилась к серии 1605-АМ. Площадь дома - 3,9 тысячи квадратных метров. Снос проводился за счет городского бюджета.

- Это последняя пятиэтажка в Юго-Западном округе Москвы, - сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. - За время действия программы в Юго-Западном округе города снесли 271 дом площадью 963,6 тысяч квадратных метров. В целом по городу программа сноса пятиэтажек выполнена на 97,7%. Сейчас остается снести 33 дома.

Напомним, ранее программу сноса домов «первой волны» завершили еще в семи округах - Центральном, Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном и Зеленограде.

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