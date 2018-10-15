В пересадочном узле «Ховрино» завершается строительство транспортной «связки»

15 Окт. 14:44 2018-10-15T14:44:38+03:00

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До конца 2018 года планируется завершить строительство транспортной части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино» на севере Москвы.

- После того, как станция метро «Ховрино» Замоскворецкой линии стала конечной, вырос пассажиропоток, поэтому пуск ТПУ является очень важным событием, - рассказал заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, совместно с РЖД сейчас строится железнодорожная станция «Ховрино-2», которую планируют открыть в течение трех лет. «При этом здесь запланированы работы по программе реновации. Уже сейчас понятно, что пассажиропоток будет большой. Нам важно сделать эту станцию максимально удобной для пешей доступности, чтобы жители района использовали не только «Ховрино», но станцию «Беломорская», - пояснил Марат Хуснуллин.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

На Большой кольцевой линии продолжается проходка перегона на участке от «Нижегородской» до «Авиамоторной»

Сегодня, 15 октября, стартовала проходка правого перегонного тоннеля от камеры съездов, расположенной на территории Перовской нефтебазы, в сторону станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Участок перегона от камеры съездов до «Нижегородской» был пройден в сентябре. Сегодня началось возведение второй половины перегона до станции «Авиамоторная», - уточнил глава Стройкомплекса.

По его словам, к строительству соседнего левого перегонного тоннеля от камеры съездов до станции «Нижегородская» планируется приступить в ближайшее время. В свою очередь генеральный директор «Мосинжпроект» Марс Газизуллин пояснил, что трасса тоннеля до «Авиамоторной» пройдет под промышленной и транспортной инфраструктурой района Лефортово, далее под железнодорожными путями Казанского направления МЖД и действующей станцией «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской линии метро.

На участке планируется построить транспортный хаб. «ТПУ объединит одноименные станции «Авиамоторная» Большой кольцевой и Калининско-Солнцевской линий, платформы Новая Казанского и Рязанского направлений железной дороги и остановки наземного городского пассажирского транспорта, - пояснил первый заместитель генерального директора «Мосинжпроекта» Альберт Суниев. - В перспективе пассажиропоток транспортно-пересадочного узла в час пик может достигать 83,6 тысяч человек в час. В коммерческой части ТПУ разместятся жилая застройка с офисами и апартаментами, многофункциональный центр, в составе которого восстановят Лефортовский рынок».