В Москве пройдут бесплатные показы мультфильмов

15 Окт. 15:00 2018-10-15T15:00:07+03:00

Посмотреть анимацию можно будет с 20 по 29 октября

Изменить размер текста: A A

В Москве детям бесплатно покажут порядка 80 авторских мультфильмов. Акция пройдет в рамках благотворительной программы Большого фестиваля мультипликационного кино. Показы анимационных картин пройдут в кинотеатрах сети «Москино», в библиотеках и культурных центрах.

В московском департаменте культуры рассказали о старте 12-го фестиваля мультфильмов, на который поступило порядка трехсот анимационных работ со всего мира. В рамках этого проекта современные мультфильмы жителям и гостям столицы покажут в период с 20 по 29 октября.

Отмечается, что юным зрителям покажут не только российские, но и зарубежные работы. При этом для просмотра не потребуется регистрироваться на мероприятие заранее. Все показы разделены на три подборки: для самых маленьких, для детей до шести лет и старше шести лет, пишет «Федеральное агентство новостей».