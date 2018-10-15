2018-10-15T20:56:02+03:00
Происшествия

Трамвай задавил мужчину в Москве

От полученных травм мужчина скончался
Ася РОМАНЧУК
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В Москве трамвай задавил пешеходаВ Москве трамвай задавил пешехода
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На севере столицы произошла трагедия. Трамвай задавил пешехода. Трагедия произошла у дома №4 на улице Михайловская.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В Мосгортрансе сообщили, что в связи с происшествием движение было приостановлено движение трамваев №27, 27к от Соболевского проезда до станции метро «Дмитровская».

Чтобы пассажирам было на чем добраться, на линию выйдут автобусы, сообщает «Ридус».

Сайт kp.ru рассказывал, что в Иркурске трамвай сбил 8-летнего мальчика. Резонансное ДТП произошло 27 июня на улице Декабрьских Событий. Около 10.30 утра, в районе здания Пенсионного фонда, прямо на пешеходном переходе трамвай сбил переходившего дорогу 8-летнего мальчика. От полученных травм малчик скончался на месте происшествия.

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