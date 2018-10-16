2018-10-16T12:23:41+03:00
Московская жизнь

В парке в пойме реки Битца приступили к высадке деревьев

Все растения хорошо приживаются в городе
Светлана ВОЛКОВА
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В парке в пойме реки Битца проводится комплексное благоустройство и озеленение на площади 14,7 гектаров. Здесь уже высадили 210 деревьев.

- Среди них - сосна, пихта, лиственница и красный клен, - рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы. - Новые деревья будут хорошо сочетаться цветом листвы и хвои с растениями парка. К тому же они разнообразят пейзажный рельеф парка, сделав его более красивым.

Зимой сосны и пихты будут радовать своей зеленью. При этом хвойные растения оздоравливают воздух. При фотосинтезе они выделяют эфирные масла, обладающие бактерицидными свойствами.

«В конце октября - начале ноября в парке дополнительно высадят еще более 200 деревьев и порядка 1000 кустарников, - добавили в пресс-службе ведомства. - К уже растущим деревьям добавятся красный дуб, черемуха, яблоня, клены и красивая повислая береза. Из кустарников появятся барбарис, гортензия, дерен, ирга и спирея. Все растения адаптированы к нашей климатической полосе и сложным городским условиям».

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