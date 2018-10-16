2018-10-16T14:38:21+03:00
Московская жизнь

В столице стали строить больше жилья

Новые дома появляются за счет города и частных инвесторов
Светлана ВОЛКОВА
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Детская площадка во дворе дома, построенного по программе реновации на Изюмской улице в Южном Бутове.Детская площадка во дворе дома, построенного по программе реновации на Изюмской улице в Южном Бутове.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала 2018 года в Москве построили 1,8 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с теми же месяцами прошлого года цифра больше на 28,6 процента. В прошлом году за счет города и инвесторов возвели 1,4 миллиона «квадратов». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на внебюджетные средства в этом году появилось 1,6 миллиона квадратных метров жилья. А в 2017 году инвесторы построили 1,3 млн. квадратных метров соответственно. Кроме жилья, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице строится и вся необходимая социальная инфраструктура, в том числе школы и детсады. Цифры этого года практически в два раза превысили итоги прошлого года. К примеру, на конец сентября 2018 года за счет внебюджетных источников построены семь детских садов и две школы. Для сравнения: за 9 месяцев 2017 года - два детсада и три школы соответственно.

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