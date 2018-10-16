2018-10-16T13:03:07+03:00
Общество

Адвокат рассказал подробности бракоразводного процесса футболиста «Спартака» Глушакова

Пара пытается поделить детей в суде
Ася РОМАНЧУК
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Супруги разводятся в суде. ФОТО: InstagramСупруги разводятся в суде. ФОТО: Instagram
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Развод Дарьи и Дениса Глушакова мирным не получился. Пара пытается отстаивать интересы в суде, как бывает в таких случаях, страдают дети. Они оказались предметом спора и сейчас. Каждый из родителей хочет воспитывать детей самостоятельно.

- Для Дарьи главный вопрос — с кем после развода останутся дети, для Глушакова — алименты,- рассказывает адвокат девушки Сергей Жорин.

Экс-супруга опасается, что может не получить детей. А если и получит, то помогать бывший супруг не будет. В футбольном мире есть примеры, где происходит именно так.

В свою очередь отец детей настаивает, чтобы их отдали ему.

- Глушаков хочет, чтобы дети остались с ним. Вопрос, когда он будет их воспитывать, остается нерешенным. Он то на тренировках, то на играх, то в бане, — говорит адвокат телеканалу «360».

Дело слушается в Никулинском суде столицы.

Пара решила развестись спустя девять лет совместной жизни. В семье воспитывается двое детей: Валерия и Александра. Причиной развода стала измена Дениса, якобы мужчину застали в бане с другой женщиной.

По решению суда был наложен арест на дом в престижном поселке на Новорижском шоссе, который оценивается в два миллиона долларов, несколько квартир в столице, автомобиль Bentley стоимостью около 5,5 миллиона рублей.

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