До конца года в столичном метро запустят еще 23 поезда «Москва»

16 Окт. 13:12 2018-10-16T13:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

До конца 2018 года в столичном метро запустят еще 23 поезда нового поколения «Москва». Предполагается, что составы поедут по Таганско-Краснопресненской, Калужско-Рижской и Филевской линиям. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Запуск новых, более вместительных поездов даст дополнительно около 60 тысяч пассажирских мест в поездах на этих линиях в сутки», - приводит слова чиновника сетевое издание m24.ru.

Отметим, что на сегодняшний день в метро курсирует уже 79 таких составов. Поезда этого типа запускаются на более загруженных участках, чтобы разгрузить ветку в час-пик. Вагоны этих поездов не только более вместительные, но и более комфортабельные. Они оборудованы кондиционером, зарядными устройствами, в поездах работает бесплатный Wi-Fi.

Кроме того поезда «Москва» ездят плавно и тихо, обладают хорошей шумо- и теплоизоляцией. А благодаря сквозному проходу они могут перевозить до двух тысяч пассажиров, пишет ФАН со ссылкой на mos.ru.