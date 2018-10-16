2018-10-16T19:55:10+03:00
В мире

Москва представила самый быстрый в мире 3D-сканер на выставке в Дубае

Российская столица подготовила сразу две экспозиции под брендом Made in Moscow
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москва представила более 20 ИТ-разработок на международной выставке Gitex 2018. Фото: mos.ruМосква представила более 20 ИТ-разработок на международной выставке Gitex 2018. Фото: mos.ru
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В Дубае проходит международная выставка Gitex-2018, где презентуют инновационные разработки. В числе приоритетных тем Gitex-2018: технологии «умного города», ритейл, энергетика, финансы, транспорт и логистика, здравоохранение. Москва представила более 20 IT-разработок.

- Мы впервые презентуем новейшие разработки столичных производителей на этой крупной международной выставке. У Москвы сразу два стенда. На них представлено 15 технологичных компаний и более 20 перспективных IT-решений по таким актуальным направлениям, как телекоммуникации, защита информации, «умный город». Все они уникальны и имеют хороший потенциал для выхода на мировые рынки, – сообщила заммэра Москвы – руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

Российская столица подготовила сразу две экспозиции под брендом Made in Moscow, которые объединили 15 лидеров технологического развития столицы. Это и крупнейшие представители московского инновационного бизнеса, и прорывные высокотехнологичные компании, только начинающие свой путь на экспортные рынки.

- Среди перспективных решение представлена комплексная система в области автоматизации транспорта и пассажирских перевозок. Система позволяет современным мегаполисам одновременно решать задачи автоматизации транспортной инфраструктуры, обеспечения безопасности и развития сферы услуг. Она уже активно внедряется в Москве, - сообщила Мария Комиссарова, cпециалист по взаимодействию со СМИ пресс-службы ДПиИР. - Кроме того, российская столица представила один из самых быстрых в мире 3D-сканеров, который способен создать трехмерное изображение человека с высокой детализацией всего за 10 минут.

Выставка Gitex-2018 проходит в Дубае с 14 по 18 октября и оценить решения, успешно реализованные в России, сможет 100-тысячная аудитория. Также Московский экспортный центр проведет порядка 250 деловых встреч в формате MatchMaking с потенциальными закупщиками, инвесторами и технологическими партнерами.

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