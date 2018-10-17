2018-10-17T16:26:22+03:00
Москва

Более тысячи новых элементов навигации появится в московском метро

Удобные указатели появятся на всех станциях метро
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московском метро установят новые элементы навигацииВ московском метро установят новые элементы навигацииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Московском метрополитене в ближайшие полгода установят более тысячи новых элементов навигации. Об этом сообщил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Система навигации включает в себя новые типы указателей. Сейчас в городской подземке установлено около ста таких табличек. Однако обновление затронет все станции метро, на каждой из которых будет сформирован индивидуальный набор указателей.

«Всегда были общие принципы: должно быть столько и столько указателей на станции. Сейчас мы в рамках новой системы проводим непрерывный опрос по каждой станции. Это онлайн-опросы, через мобильное приложение. Мы просим пользователей адресно оценить элементы навигации на конкретной станции», - приводит слова Лапытова сетевое издание m24.ru.

По его словам, в московском метро проводится первое масштабное обновление навигации впервые за несколько десятков лет. В последний раз навигация обновлялась в преддверии Олимпиады-80, пишет РИАМО.

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