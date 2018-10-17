В столице началась реставрация гаража Госплана

17 Окт. 22:02 2018-10-17T23:31:48+03:00

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В Лефортове на юго-востоке Москвы началась реставрация гаража Госплана. Это последнее крупное здание, созданное по чертежам знаменитого архитектора Константина Мельникова. Его построили в 1936 году. Гараж стал символом завершения эпохи авангарда и конструктивизма в советской архитектуре.

Реставрация проходит под контролем Мосгорнаследия. Ведомство в течение трех лет добивалось от собственников разработки проекта и начала работ. Основная часть дома - одноэтажная. На западном фасаде находится крупное окно в виде фары или «глаза», как называл его сам архитектор. Здесь размещались стоянки для автомобилей, а также столовая.

- Эта реставрация стала действительно долгожданной, - сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - На протяжении последних трех лет мы добивались от собственников разработки проекта работ и их скорейшего проведения. За это время было выписано штрафов на общую сумму около четырех миллионов рублей. Наконец, осенью этого года реставрация началась. Мосгорнаследие намерено и дальше контролировать ход работ, в том числе скоро будет разработан проект приспособления этого памятника к современному использованию.

По его словам, специалистам предстоит отреставрировать фасады здания. При этом заделают трещины, приведут в порядок цементную штукатурку и обработают стены защитными растворами. Гараж Госплана покрасят в белый и желтый цвета по колористическому паспорту здания.

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