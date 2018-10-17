Объявлений в метро Москвы стало меньше на 70 процентов

СЕГОДНЯ 15:16 2018-10-17T15:16:22+03:00

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С начала этого года в столичном метро на 70 процентов уменьшилось количество аудиообъявлений. Напомним, за последние месяцы в подземке постепенно отменяли различные звуковые сообщения, как служебные, так и справочные. Об этом сегодня, 17 октября, на встрече с журналистами рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов.

- Больше девяти месяцев назад отказались от рекламы на эскалаторах, - сообщил Роман Латыпов. - Количество аудиобъявлений уменьшилось на 40 процентов. Потом пассажиры проголосовали на «Активном гражданине», что необходимо еще уменьшить аудиоинформацию. Сейчас, если сравнить с тем, что было, количество информации снизилось на 70 процентов. Стало намного тише, нет коммерческой рекламы. Большую часть времени пассажиры слушают тишину, музыку или просто общаются.

По его словам, в будущем количество звуковой информации в подземке увеличиваться не будет. Как уточнили в пресс-службе столичного метро, сейчас, кроме правил пользования эскалаторами, пассажиры слышат объявления об изменении режима работы метро (временное закрытие станций, открытие новых станций, участков линий), а также объявления о новых сервисах и сообщения экстренного характера.

Вся остальная информация, которая раньше регулярно воспроизводилась на эскалаторах, теперь указывается на плакатах, стикерах, а также публикуется на официальном сайте метро. «К подобной информации относится аудиодублирование правил пользования метрополитеном, объявления о вакансиях, сообщения о том, что не стоит пытаться войти в вагон или выйти из него после предупреждения о закрытии дверей, покупать билеты с рук», - отметили в метрополитене.