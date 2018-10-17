2018-10-17T16:17:34+03:00
Общество

На станциях столичного метро появятся более тысячи новых элементов навигации

Пилотный проект сейчас проводится на станции «Пушкинская»
Светлана ВОЛКОВА
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Для каждой станции, кроме базовой навигации, будут разработаны индивидуальные указатели.Для каждой станции, кроме базовой навигации, будут разработаны индивидуальные указатели.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ближайшие полгода на станциях московского метро поставят более тысячи новых элементов навигации.

- Это новые указатели, которые постепенно появляются, их уже сейчас установлено порядка 100 штук, а также круглые карты метро, схемы на платформах и около выходов на станциях, - сообщил сегодня, 17 октября, на встрече с журналистами первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. - Сейчас на «Пушкинской» запустили пилотный проект, развесив новые указатели. Пассажиры уже попросили увеличить шрифт на табличках (мы сделали его больше на 16 процентов) и добавить на них слово «переход». Основные элементы навигации, такие, как шрифт, пиктограммы, указатели направления движения пассажиров и выходы в город, мы окончательно утвердим на основе «Пушкинской». Далее этот образец будем внедрять на остальных станциях.

По его словам, для каждой станции, кроме базовой навигации, будут разработаны индивидуальные указатели. Для этого проведут опросы пассажиров.

- Со следующей недели начнем проводить фокус-группы на станциях, - рассказал Роман Латыпов. - В первую очередь фокус-группы проведем на станциях, по которым получили больше всего негативных замечаний по навигации. Это «Новокузнецкая», «Тургеневская», «Чистые пруды», «Красные ворота», «Комсомольская» (Сокольнической линии), «Киевская» (Филевской линии), «Киевская» (Арбатско-Покровской линии), «Тверская». Через объявления пригласим желающих пассажиров пройти вместе со специалистами службы движения по станции и сказать, что еще добавить или поменять. Систему навигации будем улучшать и менять ближайшие полгода.

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