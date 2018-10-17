В метро поставят еще почти 40 банкоматов с функцией пополнения карты «Тройка»

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-17T15:40:08+03:00

Сейчас после удаленного пополнения карты «Тройка» ее нужно активировать в специальном терминале. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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К концу марта 2019 года на 28 станциях столичного метро поставят дополнительно 38 новых банкоматов с функцией прямого пополнения электронной транспортной карты «Тройка». При этом билет перед первой поездкой уже не нужно будет активировать в специальном желтом терминале. Напомним, такую процедуру сейчас вынуждены проходить те, кто пополняет «Тройку» удаленно, например, через транспортный сайт Москвы (transport.mos.ru).

- Новые банкоматы установим, например, на станциях "Комсомольская", "Лубянка", "Охотный ряд", "ВДНХ", "Пушкинская", "Арбатская", - сообщил сегодня, 17 октября, первый заместитель начальника Московского метрополитена Роман Латыпов. - Пока таких банкоматов в метро 146. В ближайшие годы их станет 360.

По его словам, контракт с победителем на установку банкоматов заключен на пять лет. Доходы метро составят более 6,697 миллионов рублей в месяц. Общая сумма за пять лет - более 401,8 миллионов рублей.

«После размещения новых банкоматов на станциях метро будет более 360 таких устройств, - добавил Роман Латыпов. - Это на 10 процентов больше, чем есть в метро сейчас».