На юге столицы 41 семья получила договоры на квартиры по программе реновации

17 Окт. 22:05 2018-10-17T23:21:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице продолжается переселение жителей хрущевок по программе реновации. В районе Нагатинский затон Южного округа Москвы договоры на новые квартиры заключила 41 семья. Напомним, новоселы здесь начали получать ордера 9 сентября. Первым на юге Москвы стал реновационный дом 17 на Судостроительной улице. В него переезжают жильцы из соседней пятиэтажки на Судостроительной улице, д. 15.

- В Южном округе 41 семья подписала договоры и получила ключи от новых комфортных квартир, - сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. - Еще 30 семей приглашены Департаментом городского имущества для подписания договоров в ближайшие дни. Чуть больше чем за месяц 118 семей из дома 15 по Судостроительной улице посмотрели новое жилье. Из них 104 семьи подали заявления с согласиями на переселение и документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир.

В новостройке на Судостроительной улице, д. 17 работает Центр информирования по переселению. Москвичи могут получить в центре консультации по жилищным вопросам, предоставлению равнозначных квартир, а также обратиться за помощью к специалистам Департамента городского имущества в сборе необходимых для переселения документов.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».