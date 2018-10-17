В столице появятся аппараты, которые умеют не только ездить, но и плавать

17 Окт. 21:02 2018-10-17T21:02:41+03:00

Во многих странах такие амфибии уже вовсю бороздят речные просторы. На фото - Тайвань. Фото: camillc.com

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Цена вопроса - 325 миллионов рублей. В дальнейшем обслуживание чудо-техники обойдется в 50 миллионов в год.

Такие аппараты в Москве будут выглядеть как космические корабли. В то время как в Европе они уже давно бороздят речные просторы. Например, в Амстердаме - реку Амстел. По земле автобусы едут на дизельном топливе, а по волнам - за счет электромоторов. Выглядят они, как обычные «ЛиАЗы» или «Икарусы», но есть нюансы.

В столичном Дептрансе всех карт пока не раскрывают. Предстоит решить, по каким именно маршрутам будут ходить амфибии. Вопрос инфраструктуры не менее важен. Скажем, заезды в воду должны быть плавными. А значит, их надо оборудовать.

Стоит такой автобус в три раза дороже обычного - порядка 33 миллионов рублей.

Напомним также, что через пару лет по Москве-реке поплывут речные трамвайчики (от Нижних Мневников до Киевского вокзала). Они будут ходить регулярно - раз в пять минут.