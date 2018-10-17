В «Сколково» поедет беспилотное такси

17 Окт. 21:08 2018-10-17T21:08:54+03:00

Первое время оно будет работать только для сотрудников инновационного центра

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Фантастика. В ближайшее время в столице появятся машины такси, в которых не будет сонных азиатов в шлепанцах. Да и других водителей тоже. Автомобилями станет управлять компьютер. За его исправность и работу отвечает компания-подрядчик «Яндекс», которая и заключила со «Сколково» договор.

- Пока это тестовый проект, - рассказали в компании. - И доступ к беспилотникам будет только у резидентов «Сколково». Они смогут вызвать машину через приложение Яндекс.Такси, но платить при этом ничего не будут.

Такси нового поколения сумеет самостоятельно соблюдать правила дорожного движения, распознавать навигацию и даже объезжать незапланированные препятствия. Впервые машина такого типа проехала по Москве в феврале этого года.

По словам специалистов, беспилотники - неминуемая участь мирового автопрома.

- Лет через пять - десять те же машины каршеринга будут сами подъезжать к клиентам, - сообщил «КП» директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. - Это не мечты. Все технологические моменты уже решены.