В метро запустили 79-й поезд «Москва»

17 Окт. 21:10 2018-10-17T21:11:10+03:00

До конца года их в столичной подземке будет уже больше ста

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В Московском метрополитене продолжают обновлять поезда. Инновационные составы «Москва» начали появляться в прошлом году на Таганско-Краснопресненской линии - и сейчас их уже 79. К концу года запустят еще 23. Об этом накануне заявил руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

- 14 из них будут перевозить пассажиров Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий, девять - Филевской, - сказал он. - Запуск новых поездов добавит 60 тысяч дополнительных мест ежесуточно.

В поездах «Москва» - сквозной проход через вагоны, USB-розетки, кондиционеры, удобные сиденья, экраны с бегущей строкой, забавным и полезным видео, а также широкие дверные проемы и места для инвалидных колясок.