2018-10-18T12:05:42+03:00
Московская жизнь

В подземных переходах столицы ставят видеокамеры и пожарную сигнализацию

За безопасностью горожан следят круглосуточно
Светлана ВОЛКОВА
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В подземных переходах столицы ставят видеокамеры и пожарную сигнализацию.В подземных переходах столицы ставят видеокамеры и пожарную сигнализацию.Фото: Иван ВИСЛОВ
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С начала этого года Мосгосэкспертиза согласовала 42 проекта оснащения подземных пешеходных переходов локальной системой безопасности и мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Правительство Москвы уделяет особое внимание своевременному обновлению как технических, так и информационных систем безопасности в городе, - отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов. - Это позволяет обеспечить сотрудников правоохранительных органов всем необходимым оборудованием для более оперативного реагирования и предотвращения кризисных ситуаций.

В подземных пешеходных переходах локальная система безопасности и мониторинга появилась в Южном округе (30 адресов), а также в центре и на западе столицы (по 6 адресов в каждом).

Большинство проектов рассчитаны на установку системы телевизионного наблюдения для круглосуточного видеоконтроля за пешеходной зоной и проблемными участками пешеходного перехода. "При этом проводится видеорегистрация обстановки и анализ изображений с последующим тревожным реагированием и взаимодействием с другими системами для более полного информирования о развитии событий", - рассказали в Мосгосэкспертизе.

Оснащение системами безопасности пешеходных переходов.

Оснащение системами безопасности пешеходных переходов.

Кроме того, в переходах подключают охранную сигнализацию. Сюда входят локальный контроллер автоматизации для передачи тревожных сообщений в ССОИ (система сбора и обработки информации) и приема команд управления, сетевой охранный контроллер для отслеживания адресных охранных извещателей и состояния линии связи, а также пульт управления для локального управления охранной сигнализацией.

Все подземные пешеходные переходы оснащены дымовыми извещателями, модулями изолятора короткого замыкания, пожарными световыми и светозвуковыми оповещателями.

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