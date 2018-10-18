2018-10-18T12:20:13+03:00
Московская жизнь

В ландшафтном парке ВДНХ высадили более 60 тысяч многолетних цветов

В зоне отдыха завершается благоустройство
Светлана ВОЛКОВА
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В ландшафтном парке ВДНХ завершается благоустройство.В ландшафтном парке ВДНХ завершается благоустройство.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ландшафтном парке ВДНХ к этой осени высадили 7 тысяч новых деревьев и кустарников и 61 тысячу многолетних цветов. Об этом сегодня, 18 октября, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

- Такой экопроект впервые реализуется не только в Москве, но и в России, - отметила Наталья Сергунина. - По стилю, наполнению, зонированию и приемам ландшафтного дизайна комплекс становится в один ряд с известнейшими ландшафтными парками мира. При этом по сравнению со многими подобными иностранными проектами вход в ландшафтный парк ВДНХ останется бесплатным.

Ландшафтный парк ВДНХ площадью более 87 гектаров стал местом для прогулок москвичей и туристов под открытым небом. Здесь пять природных зон - от «диких» пейзажей до искусственно созданных ландшафтов. Эта часть выставки выглядит красивой в любое время года. Во время восстановления Мичуринского сада к уже существующим деревьям добавили около 1000 плодовых деревьев и кустарников, из них 700 яблонь 13 сортов. На обновленных клумбах в запрудной зоне высажены розы и шаровидная форма туи западной.

Кроме того, в ландшафтном парке завершается благоустройство. Здесь появились исторические опоры освещения. Внутри парковой зоны поставили опоры нового типа - легкие конструкции с одним или двумя светодиодными светильниками. Конструкция наклонена к прогулочным дорожкам и по вечерам освещает их мягким светом. На Большой прогулочной аллее и внутри парка во время прогулки можно отдохнуть на удобных скамьях с покрытием из термообработанной древесины.

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