2018-10-18T13:01:34+03:00
Московская жизнь

В поселке Киевский построят внеуличный переход через железную дорогу

С такой просьбой к мэру Москвы обратились местные жители
Светлана ВОЛКОВА
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В поселке Киевский появится внеуличный переход через железную дорогу.В поселке Киевский появится внеуличный переход через железную дорогу.Фото: Мария АНАНОВА
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Новый внеуличный переход через железнодорожные пути появится в поселке Киевский в Новой Москве.

- Уже принято решение о строительстве ряда внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути Московской железной дороги, включая пешеходный переход через большое кольцо МЖД в поселке Киевский в Новой Москве, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам главы Стройкомплекса, строительство проводится за счет бюджета города для повышения безопасности жителей Троицкого и Новомосковского округов столицы.

«Жители поселка ранее обращались к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой о сооружении подобного перехода. Сейчас принято решение о разработке Москомархитектурой проекта планировки территории», - добавил заместитель мэра.

Как ранее отмечал руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, при активном строительстве транспортной инфраструктуры в Новой Москве безопасности жителей уделяется особое внимание. По его словам, в ближайшие три года в Новой Москве планируется открыть 27 надземных и подземных пешеходных переходов.

Напомним, с начала года в столице построили 17 внеуличных пешеходных переходов. На этой неделе при реконструкции платформы «Карачарово» на Горьковском направлении МЖД открыт безопасный переход для пассажиров через пути.

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