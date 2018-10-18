В центре Москвы открылся фестиваль «Осенние дары Азербайджана»

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-18T14:06:15+03:00

Свои товары в столицу привезли порядка 20 торговых предприятий из Азербайджана. ФОТО mos.ru

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С 17 по 21 октября на Тверской площади в центре Москвы проводится фестиваль «Осенние дары Азербайджана».

- В Москве впервые в таком формате проходят Дни Азербайджана, - сообщил сегодня, 18 октября, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - Сюда приехали одни из лучших производителей республики, чтобы представить свою продукцию. Благодарен послу республики за организацию мероприятия. Мы очень рады видеть всех тех, кто приехал на Тверскую площадь.

На ярмарке москвичи и гости столицы смогут купить не только продукты, но и сувениры, попробовать блюда азербайджанской кухни, побывать на выставке, посвященной культуре и достопримечательностям Азербайджана, посмотреть выступления творческих коллективов и поучаствовать в мастер-классах.

Свои товары в столицу привезли порядка 20 торговых предприятий из Азербайджана. В торговых павильонах, к примеру, можно продегустировать и купить более 10 видов хурмы и продукции из этого фрукта - сушеную, вяленую и мороженую. Желающие смогут научиться готовить национальные блюда.

«Надеюсь, большое количество гостей смогут прийти и увидеть все самое лучшее, что подготовлено представителями Азербайджана. Добро пожаловать, еще буквально несколько дней можно увидеть интересный фестиваль. Приглашаем всех, надеемся, что это мероприятие станет регулярным», - добавил Алексей Немерюк.

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