2018-10-18T17:34:35+03:00
Происшествия

Лжеконсультант в автосалоне выманил у москвича 3 млн рублей

Мошенник смог продать чужой автомобиль
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала мошенникаПолиция задержала мошенникаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В подмосковных Химках мошенник смогу выманить у доверчивого жителя столицы три миллиона рублей. Мужчина представился сотрудником автосалона, проконсультировал по техническим особенностям автомобилей одного из посетителей, а затем взял у него деньги и исчез.

Инцидент произошел в одном из автосалонов на Ленинградском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МВД. В ведомстве добавили, что в настоящее время злоумышленник уже задержан.

«Неработающий сорокачетырехлетний житель Москвы в помещении автосалона на Ленинградском шоссе назвался сотрудником организации по продаже автомобилей и под предлогом оплаты приобретаемого автомобиля похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства», - цитирует сообщение регионального главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия на преступника заведено уголовное дело. Теперь мужчине грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

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