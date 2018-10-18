Лжеконсультант в автосалоне выманил у москвича 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-18T17:34:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В подмосковных Химках мошенник смогу выманить у доверчивого жителя столицы три миллиона рублей. Мужчина представился сотрудником автосалона, проконсультировал по техническим особенностям автомобилей одного из посетителей, а затем взял у него деньги и исчез.

Инцидент произошел в одном из автосалонов на Ленинградском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МВД. В ведомстве добавили, что в настоящее время злоумышленник уже задержан.

«Неработающий сорокачетырехлетний житель Москвы в помещении автосалона на Ленинградском шоссе назвался сотрудником организации по продаже автомобилей и под предлогом оплаты приобретаемого автомобиля похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства», - цитирует сообщение регионального главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту происшествия на преступника заведено уголовное дело. Теперь мужчине грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.