Лжеконсультант в автосалоне выманил у москвича 3 млн рублей
В подмосковных Химках мошенник смогу выманить у доверчивого жителя столицы три миллиона рублей. Мужчина представился сотрудником автосалона, проконсультировал по техническим особенностям автомобилей одного из посетителей, а затем взял у него деньги и исчез.
Инцидент произошел в одном из автосалонов на Ленинградском шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе областного главка МВД. В ведомстве добавили, что в настоящее время злоумышленник уже задержан.
«Неработающий сорокачетырехлетний житель Москвы в помещении автосалона на Ленинградском шоссе назвался сотрудником организации по продаже автомобилей и под предлогом оплаты приобретаемого автомобиля похитил принадлежащие потерпевшему денежные средства», - цитирует сообщение регионального главка интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По факту происшествия на преступника заведено уголовное дело. Теперь мужчине грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.