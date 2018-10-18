2018-10-18T19:15:11+03:00
Происшествия

На востоке Москвы водитель такси сбил пешехода и протаранил забор детской больницы

Пострадавшего мужчину и таксиста увезли на скорой помощи
Семен ЕЛЕНИН
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Народный корреспондент рассказывает, что на улицу Молостовых приехало несколько машин скорой помощиНародный корреспондент рассказывает, что на улицу Молостовых приехало несколько машин скорой помощиФото: Александр ГЛУЗ
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На востоке Москвы вечером в четверг произошло ДТП с пострадавшими. В районе дома номер 7 по улице Молостовых машина такси потеряла управление, выскочила на тротуар, сбил пешехода и протаранил забор детской поликлиники №95.

Об аварии сообщил читатель «Комсомольской Правды», пользователь приложения Livekor, переславший видео с места событий. Народный корреспондент рассказывает, что на улицу Молостовых приехало несколько машин скорой помощи и ДПС. Сбитого машиной мужчину и пострадавшего водителя уже госпитализировали. По предварительной информации, у обоих сотрясения головного мозга, переломы и ушибы. Их состояние уточняется.

Видео с места аварии.

Информацию об аварии с пострадавшими «КП» подтвердили и в пресс-службе московского управления ГИБДД.

- Сейчас на месте находятся наши сотрудники. Однако подробной информации пока нет.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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