На востоке Москвы водитель такси сбил пешехода и протаранил забор детской больницы
На востоке Москвы вечером в четверг произошло ДТП с пострадавшими. В районе дома номер 7 по улице Молостовых машина такси потеряла управление, выскочила на тротуар, сбил пешехода и протаранил забор детской поликлиники №95.
Об аварии сообщил читатель «Комсомольской Правды», пользователь приложения Livekor, переславший видео с места событий. Народный корреспондент рассказывает, что на улицу Молостовых приехало несколько машин скорой помощи и ДПС. Сбитого машиной мужчину и пострадавшего водителя уже госпитализировали. По предварительной информации, у обоих сотрясения головного мозга, переломы и ушибы. Их состояние уточняется.
Видео с места аварии.
Информацию об аварии с пострадавшими «КП» подтвердили и в пресс-службе московского управления ГИБДД.
- Сейчас на месте находятся наши сотрудники. Однако подробной информации пока нет.
«Комсомолка» следит за развитием событий.