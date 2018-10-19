2018-10-19T13:26:38+03:00
Московская жизнь

В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство

Поздней осенью высадят новые деревья и кустарники
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Завершены основные строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству в Малом Спосоглинищевском и Петроверигском переулках.Завершены основные строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству в Малом Спосоглинищевском и Петроверигском переулках.Фото: Артем ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Коммунальные службы столицы полностью завершили основные строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству в Малом Спосоглинищевском и Петроверигском переулках.

- Все воздушные провода убрали здесь в кабельную канализацию, проложили более 170 метров водосточных лотков, расширили и замостили гранитной плиткой 2700 квадратных метров тротуаров, разбили газоны, - рассказали в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы.

В пешеходной зоне обновили освещение. Для этого смонтировали более 40 опор уличных фонарей, сохранив в дизайне исторический облик старомосковских переулков. Кроме того, в переулках поставили порядка 40 скамеек, урн, цветочных вазонов, а также три навигационные стелы.

Для озеленения благоустроенной зоны уже высадили около 650 квадратных метров газонов. Помимо этого, поздней осенью в Петроверигском переулке появятся новые деревья и кустарники.

Напомним, Малый Спасоглинищевский и Петроверигский переулки находятся по соседству с реконструированными в прошлые годы улицам Маросейка, Солянка и Забелина, а также созданным на месте пустыря парком «Горка». Теперь благоустроенных пространств в районе Китай-города стало больше.

Еще больше новостей столицы - в рубрике «Московская жизнь».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье грузовик насмерть сбил пешехода
Мосгорнаследие защитило доходный дом XIX века
НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 95-летие
В центре Москвы строится 35 особо значимых сооружений
Жителям столицы предложили выбрать места для резидентных парковок
На востоке Москвы водитель такси сбил пешехода и протаранил забор детской больницы
Лжеконсультант в автосалоне выманил у москвича 3 млн рублей
В центре Москвы открылся фестиваль «Осенние дары Азербайджана»
В ноябрьские праздники изменится расписание московских электричек
В поселке Киевский построят внеуличный переход через железную дорогу
В ландшафтном парке ВДНХ высадили более 60 тысяч многолетних цветов
В подземных переходах столицы ставят видеокамеры и пожарную сигнализацию
На юге столицы 41 семья получила договоры на квартиры по программе реновации
В столице началась реставрация гаража Госплана
В метро запустили 79-й поезд «Москва»
В «Сколково» поедет беспилотное такси
В столице появятся аппараты, которые умеют не только ездить, но и плавать
В метро поставят еще почти 40 банкоматов с функцией пополнения карты «Тройка»
На станциях столичного метро появятся более тысячи новых элементов навигации
Объявлений в метро Москвы стало меньше на 70 процентов
Более тысячи новых элементов навигации появится в московском метро
Родителям придется ответить за 1,5-годовалого малыша, брошенного в подъезде
Москва представила самый быстрый в мире 3D-сканер на выставке в Дубае
В столице стали строить больше жилья
В московском парке в пойме реки Битца высадили более 200 деревьев