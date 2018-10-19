В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-19T13:26:38+03:00

Завершены основные строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству в Малом Спосоглинищевском и Петроверигском переулках. Фото: Артем ЛЕНЦ

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Коммунальные службы столицы полностью завершили основные строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству в Малом Спосоглинищевском и Петроверигском переулках.

- Все воздушные провода убрали здесь в кабельную канализацию, проложили более 170 метров водосточных лотков, расширили и замостили гранитной плиткой 2700 квадратных метров тротуаров, разбили газоны, - рассказали в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы.

В пешеходной зоне обновили освещение. Для этого смонтировали более 40 опор уличных фонарей, сохранив в дизайне исторический облик старомосковских переулков. Кроме того, в переулках поставили порядка 40 скамеек, урн, цветочных вазонов, а также три навигационные стелы.

Для озеленения благоустроенной зоны уже высадили около 650 квадратных метров газонов. Помимо этого, поздней осенью в Петроверигском переулке появятся новые деревья и кустарники.

Напомним, Малый Спасоглинищевский и Петроверигский переулки находятся по соседству с реконструированными в прошлые годы улицам Маросейка, Солянка и Забелина, а также созданным на месте пустыря парком «Горка». Теперь благоустроенных пространств в районе Китай-города стало больше.

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