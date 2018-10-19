В Малом Спасоглинищевском и Петроверигском переулках завершилось благоустройство
Коммунальные службы столицы полностью завершили основные строительно-монтажные работы по комплексному благоустройству в Малом Спосоглинищевском и Петроверигском переулках.
- Все воздушные провода убрали здесь в кабельную канализацию, проложили более 170 метров водосточных лотков, расширили и замостили гранитной плиткой 2700 квадратных метров тротуаров, разбили газоны, - рассказали в Комплексе городского хозяйства правительства Москвы.
В пешеходной зоне обновили освещение. Для этого смонтировали более 40 опор уличных фонарей, сохранив в дизайне исторический облик старомосковских переулков. Кроме того, в переулках поставили порядка 40 скамеек, урн, цветочных вазонов, а также три навигационные стелы.
Для озеленения благоустроенной зоны уже высадили около 650 квадратных метров газонов. Помимо этого, поздней осенью в Петроверигском переулке появятся новые деревья и кустарники.
Напомним, Малый Спасоглинищевский и Петроверигский переулки находятся по соседству с реконструированными в прошлые годы улицам Маросейка, Солянка и Забелина, а также созданным на месте пустыря парком «Горка». Теперь благоустроенных пространств в районе Китай-города стало больше.
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