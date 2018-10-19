Жителям столицы предложили выбрать места для резидентных парковок

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-19T13:13:21+03:00

бесплатная стоянка в определенном районе для резидентов возможна только в период с 20:00 до 08:00 ежедневно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Разрешения на парковку выдаются по принципу "одна квартира - два разрешения"

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Власти Москвы планируют увеличить количество парковок для водителей с разрешениями, предлагая жителям столицы самим принять участие в формировании списка адресов для обустройства резидентских парковок.

На официальном портале правительства и мэра Москвы сообщается, что в первую очередь это коснется жителей центрального административного округа, в нем уже создали 160 новых парковочных мест для резидентов. Припарковавшийся на них сторонний водитель рискует получить штраф в размере 2.5 тысяч рублей.

Для водителей, проживающих рядом с этими местами, документ, разрешающий круглосуточную парковку будет стоит 3 тысячи рублей в год, бесплатная стоянка в определенном районе для них возможна только в период с 20:00 до 08:00 ежедневно.

«На некоторых улицах, особенно в центре города, горожане испытывают сложности со свободными парковочными местами. Именно на таких участках и требуются специальные места.» - Рассказали в пресс-службе ведомства

Для обратной связи москвичам предлагается отправлять свои предложения на электронный ящик resident@mos.ru , в письме нужно указать конкретный адрес, по которому резиденту было бы удобно парковаться.