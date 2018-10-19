В центре Москвы строится 35 особо значимых сооружений

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-19T13:46:12+03:00

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В Центральном округе Москвы проводится строительство, реконструкция или реставрация особо значимых объектов по утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным госпрограмме «Градостроительная политика». Сейчас в списке остается 35 таких сооружений. Из них инвестиционных - 15, федеральных - 20. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, изначально в перечень особо значимых проектов было включено 57 адресов. По 22 из них работы завершились. К примеру, с начала этого года построили три сооружения - первую очередь студенческого комплекса для консерватории имени Чайковского на Малой Грузинской улице и подземный паркинг с первым надземным этажом в многофункциональном комплексе на участке № 16 Б в деловом центре «Москва-Сити».

По федеральным проектам завершается прокладка инженерных сетей для музея Пушкина. Из инвестиционных проектов строится надземная часть со 2 по 11 этаж многофункционального комплекса на участке № 16 Б делового центра «Москва-Сити». Помимо этого, на 90 процентов выполнены работы в многофункциональном комплексе на Ходынской улице, 2.

- На еженедельных совещаниях и заседаниях штаба в Стройкомплексе мы контролируем ход строительства, реконструкции или реставрации по знаковым проектам, - отметил Сергей Левкин. - Для решения проблемных вопросов с сетевыми компаниями или затягиванием установленных сроков проводим отдельные совещания и оказываем содействие.

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