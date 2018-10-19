НИИ скорой помощи имени Склифосовского отмечает 95-летие

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-19T15:59:21+03:00

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Знаменитый не только в России, но и во всем мире научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского отметил 95 лет с момента своего создания. Лечебное заведение по праву гордится уникальными научными разработками и современными подходами к лечению самых сложных пациентов, новейшими технологиями, тысячами обученных специалистов и миллионами спасенных жизней.

- Сегодня институт - крупнейший в России центр экстренной медицины, где ежегодно помощь получают около 70 тысяч человек, - сказал руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Сюда часто поступают пациенты в тяжелом состоянии, требующие немедленной высококвалифицированной медицинской помощи. Здесь накоплен уникальный опыт взаимодействия между врачами разных специальностей, совместно работающих ради спасения жизни больных и пострадавших. Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского ежегодно проводят более 20 тысяч операций, в том числе - высокотехнологичных. Не менее важна и научно-исследовательская деятельность - на базе института созданы десятки научных школ и разработаны более 15 крупных научных направлений по проблемам скорой и неотложной помощи.

По его словам, сегодня Склиф активно развивается и открывает принципиально новые перспективы практически во всех направлениях своей работы, занимая лидирующие позиции в отрасли. В 2014 году на базе института Склифосовского создан главный региональный сосудистый центр, с которого началась работа инфарктной сети в столице. Кроме экстренной медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ученые и врачи НИИ ежедневно заняты разработкой и совершенствованием методов диагностики и лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

В отделении нейрохирургической реанимации благодаря технологиям нейромониторинга, интенсивной терапии и тотального обучения всей команды реанимации по единому принципу, смертность среди пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой снизилась в три раза и сегодня не превышает 10 процентов. Именно в Склифе в мае этого года впервые в России выполнили нейрохирургическую операцию с использованием робота.

В этом году институт стал обладателем гранта «Спасая жизни», учрежденного правительством Москвы для стационаров с лучшими отделениями реанимации и интенсивной терапии. Сумма гранта - 30 миллионов рублей.

Этим летом в НИИ имени Склифосовского запустили пилотный проект по внедрению нового стандарта работы приемного отделения. Главный принцип - «врач к пациенту» вместо устаревшего «пациент к врачу». Теперь специалисты приходят к пациентам после их поступления в приемное отделение и проводят необходимые обследования. Благодаря этому в клинике стало комфортнее сопровождающим больных родственникам, пациенты меньше бегают по кабинетам приемного отделения и нет больше очередей к врачам.

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