Мосгорнаследие защитило доходный дом XIX века

СЕГОДНЯ 16:05 2018-10-19T16:05:32+03:00

Несмотря на то, что у здания нет статуса памятника, оно находится в охранной зоне. ФОТО Google maps

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Мосгорнаследие не позволило разрушить доходный дом XIXвека на Садовнической улице (д. 10, стр. 1). С такой просьбой к властям о разборе и сносе здания обратился застройщик. Несмотря на то, что у здания нет статуса памятника, оно находится в охранной зоне. Поэтому Департамент культурного наследия Москвы принял решение отказать заявителю. В ответ застройщик обратился в арбитражный суд, чтобы оспорить решение ведомства, однако суд иск не удовлетворил.

- Ни о каком сносе доходного дома на Садовнической речи идти не может, - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов. - Мы отказали застройщику, который хотел его полностью разобрать и построить заново с дополнительным пятым этажом и двухэтажной подземной парковкой. Такие планы - грубое нарушение существующего законодательства об охране культурного наследия, поскольку здание расположено в охранной зоне. Суд также подтвердил нашу позицию.

Четырехэтажный каменный доходный дом построили в 1899 году по проекту архитектора А. С. Смирнова. Первоначальный проект предполагал три этажа, но в итоге архитектор А. Н. Новиков прибавил еще один этаж. Дом использовали для сдачи квартир внаем.

По словам Алексея Емельянова, отличительной особенностью этого исторического квартала в конце XVIII- начале XIXвеков стало совмещение абсолютно разных по своим функциям владений. Здесь соседствовали жилые дворянские и купеческие усадьбы, доходные, торговые, производственные дома, а также постоялые дворы. В пожаре 1812 года все деревянные постройки сгорели. Квартал качественно изменился уже на рубеже XIXи XXвеков, когда дома были плотно построены.

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